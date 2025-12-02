Kepler Weber: ensinando sobre alimentação saudável e respeito à natureza

A Kepler Weber é uma empresa que atua no Agronegócio, e, como empresa que atua para gerar valor e resultado nos negócios, mas não ignora o impacto de suas atividades junto à comunidade, está comprometida com a sustentabilidade em todos os aspectos. O tema está presente em sua atividade fim, na medida em que contribui para garantir a segurança alimentar e evitar o desperdício de grãos. Esse mesmo conceito a empresa procura desenvolver junto a crianças e adolescentes com o projeto Semente Mágica. A iniciativa foi criada com o objetivo de levar a escolas públicas informações sobre a importância de uma alimentação saudável, do convívio com a natureza e de aprender a forma adequada de se construir uma horta urbana. Em 2024, o programa alcançou cerca de 1.000 pessoas e levou a ideia da alimentação saudável e preservação do meio ambiente a centenas de famílias de Panambi, onde fica a Matriz da Kepler Weber. Como reconhecimento ao trabalho, a companhia recebeu o Top Cidadania 2025.