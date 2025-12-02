Instituto Joanna de Ângelis: garantindo segurança alimentar

O Instituto Joanna de Ângelis, atuante há mais de 30 anos em Novo Hamburgo (RS), promove a cidadania, proteção social básica e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A instituição intensificou suas ações diante das enchentes de 2024, distribuindo alimentos, itens essenciais e oferecendo atendimento médico gratuito via telemedicina. Com o apoio de 400 voluntários, garantiu refeições diárias para 200 pessoas desalojadas e manteve iniciativas como feiras orgânicas, oficinas profissionalizantes e suporte psicológico. O projeto fundamenta-se em cinco pilares teóricos principais: segurança alimentar e desenvolvimento humano; economia solidária; ecologia social e sustentabilidade; impacto psicossocial e inclusão educacional; e agricultura urbana e inclusão social. No último ano, expandiu sua atuação para 15 cidades, recebendo o reconhecimento do Top Cidadania 2025.
