Unimed Porto Alegre transforma colaboradores em doadores de sangue recorrentes

Na Unimed Porto Alegre, o propósito de "fazer a diferença no cuidar das pessoas" transcende o atendimento médico e se manifesta em iniciativas inovadoras como o "Corrente da Vida". Desde 2015, a cooperativa tem cultivado uma cultura de solidariedade entre seus colaboradores, engajando-os ativamente como doadores de sangue e, até maio de 2025, impactando diretamente a vida de cerca de 3.900 pessoas na região de Porto Alegre. O "Corrente da Vida" se destaca por sua abordagem que integra a essência do cuidado da Unimed com a busca por soluções inovadoras para garantir um suprimento constante de sangue nas comunidades onde está alocada. Por meio de um sistema de lembretes personalizados por e-mail – uma prática pioneira e eficiente –, ações de comunicação, reconhecimento e celebrações de impacto coletivo, o programa transforma a doação em um ato regular e consciente. Como reconhecimento pelo projeto, a cooperativa recebeu o Top Cidadania 2025.