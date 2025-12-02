Termolar amplia compromisso ambiental com logística reversa de embalagens

Com mais de seis décadas de história e referência nacional em conservação térmica, a Termolar demonstra seu compromisso com a sustentabilidade com a implementação de um robusto projeto de logística reversa de embalagens. A iniciativa alia inovação, responsabilidade socioambiental e parceria com cooperativas para garantir a destinação correta de resíduos pós-consumo, compensando embalagens de papelão colocadas no mercado. Em parceria com cooperativas de reciclagem de vários Estados brasileiros, via programas de créditos ambientais e com seu fornecedor de matéria prima, a Termolar implementou ações para compensar e reinserir resíduos no ciclo produtivo, consolidando a economia circular em duas frentes: pós-consumo e logística industrial. O projeto tomou corpo em 2023, quando foram compensados 22% dos resíduos gerados, chegando a 32% em 2024. Desde o início do projeto, foram evitadas 72,73 toneladas de CO₂. A iniciativa rendeu à empresa o Top Cidadania 2025.