Hospital Unimed Erechim: modelo de excelência em experiência do paciente

Motivado pela necessidade de promover uma experiência de cuidado mais humanizada, integral e centrada na pessoa, o Hospital Unimed Erechim desenvolveu um conjunto de iniciativas inovadoras voltadas à valorização da jornada do paciente e faturou o Top Cidadania 2025. Inaugurado em 2017, o hospital se posiciona como uma instituição “com alma, corpo e arte”, priorizando a segurança, a tecnologia e o acolhimento como pilares do cuidado. A iniciativa é realizada no próprio Hospital Unimed Erechim, na região do Alto Uruguai (RS), e tem como público-alvo os pacientes internados e seus familiares. As ações envolvem desde o pré-check-in, no encantamento do cuidado com visitas diárias, cartões e mimos em datas comemorativas até o Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (NUPICS), com atividades como Reiki, meditação, musicoterapia e aromaterapia e a alta humanizada realizada com a oferta de cuidados voltados ao bem-estar e autoestima do paciente.