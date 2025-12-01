Sesc/RS: foco na promoção do bem-estar de jovens

Com foco na promoção do bem-estar de jovens em formação profissional, o Sesc/RS venceu o Top Cidadania 2025 com o programa LeveMente: Um Olhar para a Saúde Mental e a Garantia de Direitos no Programa de Aprendizagem Profissional. A iniciativa foi desenvolvida pela Gerência de Assistência e Saúde do Sesc/RS como resposta aos desafios enfrentados pelos aprendizes no período pós-pandemia. O LeveMente nasceu em setembro de 2022 com o objetivo de oferecer acolhimento, escuta qualificada e educação em saúde mental para jovens aprendizes. A partir da identificação de um aumento expressivo nos casos de adoecimento emocional e da demanda espontânea por suporte emocional, o programa se estruturou como ferramenta de promoção da saúde e de garantia de direitos. Em 2025, o LeveMente passou a ser ofertado a todos os mais de 13 mil alunos vinculados ao programa de aprendizagem profissional no Rio Grande do Sul. Até o momento, 11.599 aprendizes já participaram das ações do projeto.