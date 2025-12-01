Senac Comunidade: Match de Sucesso promove cidadania e inclusão

Motivado pela necessidade de ampliar o acesso de jovens em situação de vulnerabilidade social ao mercado de trabalho, o Match de Sucesso, projeto idealizado pelo Senac Comunidade, conecta candidatos do Programa de Aprendizagem a empresas parceiras. A iniciativa recebeu o Top Cidadania 2025. A prática foi implementada inicialmente com triagens e encaminhamentos diretos, evoluindo para encontros presenciais com orientação e participação ativa de empresas parceiras. O público-alvo inclui jovens em acolhimento institucional, com deficiência, quilombolas, em cumprimento de medidas judiciais e participantes de projetos sociais. Durante o evento, os jovens recebem informações sobre o funcionamento do programa de aprendizagem e têm a oportunidade de se candidatar diretamente às vagas oferecidas pelas empresas presentes. Desde 2018, mais de 4 mil jovens já foram impactados.