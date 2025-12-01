Instituto do Câncer Infantil: Tampinhas da Coragem salvam vidas, o planeta e a humanidade

Todos veem tampinhas no dia a dia, seja no restaurante, em casa, no trabalho, por tudo elas pipocam por aí coloridas. O ICI enxergou nesse mundo colorido das tampinhas uma oportunidade de iniciativa solidária e sustentável que une a preservação do meio ambiente e apoio direto ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer, gerando recursos financeiros para o Núcleo de Atenção ao Paciente, área responsável pela assistência integral às crianças e adolescentes e seus familiares que enfrentam o câncer infanto-juvenil. Atualmente, o projeto Tampinhas da Coragem conta com um núcleo exclusivamente de voluntários que recebem, higienizam e separam tampinhas diariamente. Em 2024, o resultado desse trabalho somou mais de 21 toneladas de tampinhas plásticas, que foram retiradas do meio ambiente e resultaram em um valor R$ 62 mil. A iniciativa de sucesso mereceu o reconhecimento do Top Cidadania 2025.