Uma década de propósito: a jornada do voluntariado na InBetta

A InBetta iniciou sua história em 1947, a partir de um pequeno negócio familiar. Hoje, a holding é composta por mais de 3.000 profissionais e reúne 9 marcas, presentes em todos os estados do Brasil e em mais de 50 países. A responsabilidade social já faz parte da cultura da empresa. Em 2011, foi criado o Comitê de Responsabilidade Social TransformAção, com o objetivo de manter o vínculo com a comunidade e reforçar os valores estratégicos "Respeito pelas pessoas" e "Agir de forma sustentável". Um dos principais programas vinculados ao Comitê é o Programa de Voluntariado Corporativo, iniciado em 2015. Ao longo de uma década, além de estimular o engajamento de todo o público interno, o programa incorporou ações e mecanismos de orientação e gestão. Já foram realizadas 54 ações sociais, impactando diretamente cerca de 1.800 beneficiários e totalizando mais de 5.500 horas de trabalho voluntário, com a participação de mais de 120 voluntários. Tal engajamento rendeu o Top Cidadania 2025.