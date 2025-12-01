Hospital Moinhos de Vento conecta nascimento à preservação ambiental

Lançado em julho de 2023, o projeto Certidão da Vida, idealizado pelo Hospital Moinhos de Vento, tem como propósito unir dois momentos simbólicos e poderosos: o nascimento de uma nova vida e o cuidado com o planeta. A iniciativa realiza o plantio de uma árvore nativa para cada bebê nascido na instituição, simbolizando o início de um ciclo de vida não apenas para a criança, mas também para a natureza. O projeto está alinhado ao compromisso ambiental do hospital, que pretende se tornar carbono neutro até 2027, e está inserido em um conjunto de ações sustentáveis voltadas à mitigação das mudanças climáticas. Até o momento, já foram plantadas 6.800 árvores nativas, com 3.800 certificados entregues às famílias, contendo o nome do recém-nascido e a geolocalização da árvore correspondente, plantada na Quinta da Estância, maior fazenda de turismo pedagógico do sul do Brasil.