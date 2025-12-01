Cootravipa: Coleta TRI transforma a gestão de resíduos em Porto Alegre

A Cootravipa, em parceria com o município de Porto Alegre, lançou o projeto Coleta TRI com o objetivo de combater a coleta clandestina de recicláveis e fortalecer a inclusão produtiva dos trabalhadores da reciclagem. A iniciativa surgiu em 2021, durante a pandemia de Covid-19, e se consolidou como um modelo de inovação em sustentabilidade urbana. Utilizando um aplicativo com tecnologia de QR Code, o projeto monitora em tempo real o volume de resíduos coletados de grandes geradores – como supermercados, condomínios, escolas e shoppings – promovendo maior controle, rastreabilidade e transparência no processo. Além disso, a plataforma oferece conteúdos educativos e estabelece um canal direto de comunicação entre os geradores e a cooperativa. Os resultados são expressivos: mais de 700 estabelecimentos cadastrados, aumento de 54% no volume de resíduos recicláveis coletados entre 2021 e 2024, e fortalecimento da imagem das cooperativas e dos trabalhadores da triagem. A iniciativa garantiu o reconhecimento com o Top Cidadania 2025.