Casa de Saúde Menino Jesus de Praga: da assistência ao protagonismo

A Casa de Saúde Menino Jesus de Praga protagoniza um dos mais relevantes movimentos de transformação institucional no terceiro setor brasileiro. Fundada em 1984 para acolher pessoas com deficiência neurológica em situação de abandono, a instituição deu um salto de estrutura e propósito nos últimos anos. Com sede em Porto Alegre, passou de uma assistência básica, sustentada exclusivamente por doações, para um centro de referência nacional em saúde de média e alta complexidade. Hoje, são 100 leitos equipados, equipes multidisciplinares e protocolos clínicos avançados voltados à desospitalização de pacientes em longas internações, muitos deles anteriormente em UTIs hospitalares. A Casa de Saúde Menino Jesus de Praga demonstra que é possível contribuir com a saúde pública de forma resolutiva, ética e integrada. Este case reafirma que, mais do que acolher, a instituição cuida com competência e constrói respostas concretas às vulnerabilidades da saúde e da assistência no Brasil.