O Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul completa 25 anos de atuação no enfrentamento à fome, ao desperdício de alimentos e à insegurança alimentar. Como reconhecimento à marca, foi agraciado com o Top Cidadania 2025. Fundado em 2000 no âmbito do Conselho de Cidadania da FIERGS, foi a primeira iniciativa do gênero no Brasil, destacando-se como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) comprometida com a dignidade e o direito humano à alimentação adequada. Com sede em Porto Alegre, o Banco arrecadou e distribuiu mais de 100 milhões de quilos de alimentos — o equivalente a aproximadamente 330 milhões de refeições — beneficiando mais de 343 instituições sociais e impactando diretamente 19 milhões de pessoas ao longo dessas duas décadas e meia. A operação é apoiada por uma estrutura de 1.400 m² com câmaras frias, equipamentos logísticos e equipe técnica especializada.