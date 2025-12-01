Alliance One: Programa Abraço Solidário conecta pessoas e comunidades

Com 16 anos de história, o Programa de Voluntariado Corporativo Abraço Solidário, da Alliance One Brasil, é um exemplo consolidado de como o engajamento social pode ser uma ferramenta poderosa de transformação. Criado em 2008 a partir do desejo genuíno dos colaboradores de atuar voluntariamente com apoio da empresa, o programa promove ações contínuas e estruturadas nos municípios onde a organização está presente, com foco em comunidades em situação de vulnerabilidade. Em 2024, o programa contou com 85 voluntários no Rio Grande do Sul, que dedicaram 1.880 horas a sete ações de alto impacto social, ambiental e educativo, beneficiando diretamente 2.220 pessoas. Tal impacto recebeu o reconhecimento do Top Cidadania 2025. Entre as iniciativas, destacam-se o plantio de árvores nativas em escola pública, doação de 239 kits escolares para filhos de colaboradores, mutirões de limpeza em áreas atingidas por enchentes e campanhas de arrecadação de tampinhas e lacres de alumínio.