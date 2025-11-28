Pedro Bartelle é o grande vencedor do Personalidade Top Ser Humano 2025

O perfil de liderança do CEO da Vulcabras, Pedro Bartelle, que lhe rendeu o prêmio Personalidade Top Ser Humano foi resumido pelo próprio empresário da seguinte maneira: “Hoje, entendo que a responsabilidade do CEO é construir futuro, e o futuro é construído junto com as pessoas”. É com foco no empreendedorismo que move a economia e gera empregos e em cada um dos 24 mil colaboradores da empresa que Bartelle trabalha. “Esse prêmio tem um significado especial porque reconhece algo essencial: uma empresa só se mantém competitiva quando cresce sem perder seu lado humano. Resultados importam, mas a forma como cuidamos das pessoas, como desenvolvemos talentos e como construímos ambientes saudáveis e produtivos é o que garante longevidade aos resultados”, afirma Bartelle.