Porto Alegre,

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CapaEleiçõesEleições 2026

Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 13:02

Eleições elevam fluxo de passageiros na Rodoviária de Porto Alegre

O passe livre eleitoral está em vigor das 8h deste sábado até as 8h de segunda-feira (26) e contempla viagens de ida e volta entre o município de residência do eleitor e aquele em que está registrado seu domicílio eleitoral

O passe livre eleitoral está em vigor das 8h deste sábado até as 8h de segunda-feira (26) e contempla viagens de ida e volta entre o município de residência do eleitor e aquele em que está registrado seu domicílio eleitoral

Fabrine Bartz/Arquivo Pessoal/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A gratuidade das passagens intermunicipais de longo curso para eleitores que precisam se deslocar entre municípios para votar no segundo turno das Eleições Gerais de 2026 deve elevar entre 15% e 18% a movimentação na Estação Rodoviária de Porto Alegre neste sábado (24). A estimativa da direção do terminal é de que entre 9,1 mil e 9,3 mil passageiros embarquem ou desembarquem ao longo do dia, acima da média de 8 mil registrada em sábados habituais para esta época do ano.

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