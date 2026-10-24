Eleições elevam fluxo de passageiros na Rodoviária de Porto Alegre

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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 13:02
O passe livre eleitoral está em vigor das 8h deste sábado até as 8h de segunda-feira (26) e contempla viagens de ida e volta entre o município de residência do eleitor e aquele em que está registrado seu domicílio eleitoralFabrine Bartz/Arquivo Pessoal/JC