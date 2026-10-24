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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 11:34

TRE-RS orienta eleitores a conferir o local de votação antes do segundo turno

A verificação pode ser feita pelo aplicativo e-Título, ou pelo Portal de Autoatendimento Eleitoral, na opção "Onde Votar". Também é possível realizar a consulta pelo telefone 148.

A verificação pode ser feita pelo aplicativo e-Título, ou pelo Portal de Autoatendimento Eleitoral, na opção "Onde Votar". Também é possível realizar a consulta pelo telefone 148.

TÂNIA MEINERZ/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
Os eleitores gaúchos devem consultar antecipadamente o local de votação para evitar deslocamentos desnecessários neste domingo (25), quando ocorre o segundo turno das Eleições Gerais de 2026. De acordo com as informações textuais divulgadas pela assessoria de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), o eleitor deve fazer a conferência do endereço e da seção eleitoral antes de sair de casa.

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