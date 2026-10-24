TRE-RS orienta eleitores a conferir o local de votação antes do segundo turno

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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 11:34
A verificação pode ser feita pelo aplicativo e-Título, ou pelo Portal de Autoatendimento Eleitoral, na opção "Onde Votar". Também é possível realizar a consulta pelo telefone 148.TÂNIA MEINERZ/JC