Urna eletrônica completa 30 anos de revolução nas eleições do Brasil

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Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 10:38
Urna eletrônica completa 30 anos de revolução nas eleições do BrasilAgência Brasil
Os mais jovens não conhecem a experiência de chegar à seção de votação, receber um papel com os nomes dos candidatos, marcar os escolhidos à caneta e depositar o papel dobrado em uma urna de lona. Encerrado o período de votação, a população esperava dias para saber quem seriam os novos deputados, senadores, governadores e presidente da República. Este ano, se completa 30 anos da maior revolução eleitoral no Brasil, a urna eletrônica.