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Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 10:38

Urna eletrônica completa 30 anos de revolução nas eleições do Brasil

Urna eletrônica completa 30 anos de revolução nas eleições do Brasil

Urna eletrônica completa 30 anos de revolução nas eleições do Brasil

Agência Brasil
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Agências

Os mais jovens não conhecem a experiência de chegar à seção de votação, receber um papel com os nomes dos candidatos, marcar os escolhidos à caneta e depositar o papel dobrado em uma urna de lona. Encerrado o período de votação, a população esperava dias para saber quem seriam os novos deputados, senadores, governadores e presidente da República. Este ano, se completa 30 anos da maior revolução eleitoral no Brasil, a urna eletrônica.

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