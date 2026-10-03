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Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 10:16

TRE-RS realiza sorteio público para auditagem de urnas

Sorteio público das urnas eletrônicas que serão submetidas às auditorias durante o primeiro turno das eleições gerais de 2026 ocorreu na manhã deste sábado

Sorteio público das urnas eletrônicas que serão submetidas às auditorias durante o primeiro turno das eleições gerais de 2026 ocorreu na manhã deste sábado

Guilherme Lund/Divulgação/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) realizou, na manhã deste sábado, em Porto Alegre, o sorteio público das urnas eletrônicas que serão submetidas às auditorias durante o primeiro turno das eleições gerais de 2026. Ao todo, 35 urnas foram selecionadas para os procedimentos, que incluem o teste de integridade tradicional, o teste de integridade com biometria e o teste de autenticidade dos sistemas eleitorais.

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