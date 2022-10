TSE multa Eduardo Bolsonaro em R$ 5 mil por propaganda antecipada

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), multou o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em R$ 5 mil por realizar propaganda eleitoral antecipada negativa contra o candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes. A decisão foi publicada na sexta-feira (30). As informações são da Agência Estado.

Em 15 de agosto, um dia antes do início da campanha eleitoral, o deputado publicou em sua conta do Instagram um vídeo com falas de Ciro tiradas de contexto para promover a ideia de que o candidato é contrário à moral cristã. Os recortes foram tirados de palestra feita por Ciro em 2017 no Brazil Forum UK em Oxford, na Inglaterra.

"Entenda uma coisa, a esquerda odeia os cristãos. Para eles os sacerdotes são concorrentes e a moral judaico cristã incompatível com o socialismo/comunismo /bolivarianismo", escreveu o deputado, filho do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), ao compartilhar o vídeo na rede social.

Bucchianeri entendeu que a postagem revela "claríssima intenção de demover o eleitor" de votar em Ciro antes do início da campanha eleitoral, o que configura propaganda negativa antecipada. Além disso, a ministra destacou que a propaganda sabidamente inverídica - como afirmou ser o caso da postagem de Eduardo Bolsonaro - é proibida inclusive no período de campanha.