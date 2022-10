Justiça concede direito de resposta a Ana Amélia por comerciais de Mourão

O Tribunal Regional Eleitoral concedeu, em sessão extraordinária, inédita, neste sábado (01/10), direito de resposta à candidata ao Senado Ana Amélia (PSD), decorrente da divulgação de propagandas do candidato Hamilton Mourão (Republicanos), com conteúdo ofensivo, fora de contexto e manipulado.

"Existe justiça no Rio Grande do Sul e os eleitores gaúchos merecem respeito. O desespero do candidato tem feito diversos ataques à minha candidatura. É lamentável essa postura de um vice-presidente da República que tenta denegrir a imagem de uma candidata ficha limpa, usando recurso público", avaliou Ana Amélia. As informações são da assessoria de comunicação da candidata ao Senado.