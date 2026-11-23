A COP31, encerrada domingo (22), na Turquia, terminou sem um acordo político amplo para enfrentar a crise climática. As divergências sobre a redução do uso de combustíveis fósseis e o financiamento para que os países se preparem para os impactos do aquecimento global impediram um consenso. Houve avanços em temas específicos, mas o desfecho expôs a distância entre a urgência do problema e a capacidade dos governos de chegar a soluções comuns.



Enquanto os representantes de quase 200 países negociavam, o Sul do Brasil voltava a contar seus prejuízos. Na madrugada de sexta-feira (20), granizo e ventos violentos devastaram Tupanciretã, na Região Central do Rio Grande do Sul, deixando mortos, feridos e milhares de casas danificadas. Na mesma data, tornados atingiram Foz do Iguaçu e Manoel Ribas, no Paraná. São episódios que se somam às enchentes de 2024 e a tantos outros desastres ainda presentes na memória das famílias.



A discussão sobre os combustíveis fósseis não está distante da nossa realidade. A queima de petróleo, carvão e gás aquece o planeta e pode tornar as chuvas extremas mais intensas. No Sul, essa ameaça convive com os efeitos do El Niño, fenômeno natural que costuma favorecer chuvas acima da média e pode atingir intensidade muito forte até janeiro. Não significa que cada tempestade ou tornado seja consequência direta do aquecimento global, mas que os riscos exigem atenção redobrada.



É difícil aceitar que a prevenção continue em segundo plano. Alertas eficientes, planos de emergência, redes de energia mais resistentes, moradias seguras e cuidado com áreas de risco não podem ser providências lembradas apenas depois da tragédia. Investir antes custa recursos, mas a falta de preparo cobra um preço muito maior, sobretudo de quem tem menos condições de recomeçar.



O que aconteceu em Tupanciretã dá rosto a uma discussão muitas vezes restrita aos grandes encontros internacionais. Por trás de cada telhado arrancado estão famílias que perderam a segurança de suas casas, comerciantes com prejuízos e crianças com a rotina interrompida. Reconstruir é urgente, mas reconstruir da mesma maneira é aceitar que os danos se repitam.



A ausência de um acordo amplo na COP31 não exime que os governos façam sua parte. Combater as causas do aquecimento global e preparar as cidades para seus efeitos são tarefas que precisam andar juntas. O sentido dessas decisões aparece na vida de quem enfrenta a destruição e precisa recomeçar.