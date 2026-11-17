A economia brasileira chega ao final do ano com sinais de perda de fôlego. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) recuou 0,9% no terceiro trimestre, em relação aos três meses anteriores. Considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), o indicador aponta desaceleração em um cenário de juros elevados, dólar em alta e incertezas fiscais.



As expectativas de crescimento também perderam força. As projeções reunidas no Boletim Focus de segunda-feira (16) passaram de 1,75% para 1,72% em 2026 e de 1,15% para 1,02% em 2027. No mesmo dia, o dólar subiu 2,17% e encerrou o pregão a R$ 5,78, a maior cotação de fechamento desde abril de 2025. A moeda norte-americana mais cara pressiona os custos de empresas dependentes de insumos importados e pode repercutir nos preços pagos pelos consumidores.



No início de novembro, o Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano, interrompendo a sequência de cortes iniciada em março. Mesmo sem nova alta, os juros mantêm o crédito caro, afetando o consumo das famílias e os investimentos das empresas.



Já o mercado de trabalho mostra maior resistência. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), a taxa de desemprego ficou em 5,2% no trimestre encerrado em setembro, abaixo dos 5,6% registrados no mesmo período de 2025.



Nesse cenário, o debate sobre o ajuste fiscal ganha relevância. Na semana passada, o governo federal apresentou medidas para melhorar o resultado das contas públicas em 2027. O texto-base aprovado pelo Senado prevê a redução de benefícios fiscais, restrições a compensações tributárias e mecanismos adicionais de contenção de despesas. O Poder Executivo estima uma melhora entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões no resultado primário do próximo ano.



As propostas, porém, despertaram ressalvas no setor produtivo. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) manifestaram preocupação com os impactos tributários sobre as empresas e defenderam maior atenção à contenção dos gastos públicos. Permanece em debate o efeito duradouro das medidas sobre a trajetória da dívida pública.



Para empresas e consumidores, a situação fiscal tem reflexos sobre o custo do financiamento e as perspectivas de investimento. Com a atividade econômica perdendo ritmo e o crescimento de 2027 projetado em 1,02%, o País chega à reta final do ano em meio a decisões que podem afetar tanto o planejamento das empresas quanto o orçamento das famílias.