Feira do Livro e a importância de incentivar a leitura

A Feira do Livro de Porto Alegre começa nesta sexta-feira (30) e, mais uma vez, transforma a Praça da Alfândega em um ponto de encontro entre leitores, escritores e o universo das ideias. Até o dia 15 de novembro, a 72ª edição reunirá cerca de 80 bancas de editoras e livrarias e mais de 700 atividades culturais, entre sessões de autógrafos, debates, oficinas e apresentações artísticas. A programação diversificada aproxima a literatura de públicos de diferentes idades e interesses.









O contato com os livros pode fazer diferença em qualquer etapa da vida. Para as crianças, as histórias ajudam a desenvolver a linguagem e a imaginação. Na adolescência, a leitura permite conhecer outras realidades e questionar as próprias certezas. Já na vida adulta, pode contribuir para a compreensão de temas complexos, o aprendizado contínuo e o contato com experiências distintas das nossas.









Em meio à presença constante das telas, encontrar tempo para a leitura pode ser uma pausa na correria do dia a dia. Os meios digitais ampliaram o acesso à informação, mas a sucessão rápida de mensagens, vídeos e notificações pode dificultar a concentração.









Os números do mercado editorial trazem sinais positivos. Pesquisa da Câmara Brasileira do Livro (CBL), realizada pela Nielsen BookData, aponta que 18% dos brasileiros com 18 anos ou mais compraram ao menos um livro em 2025, ante 16% em 2024. As vendas no varejo chegaram a 60,33 milhões de exemplares no ano passado. O crescimento indica maior procura, mas a compra, isoladamente, não revela com que frequência os livros são lidos. Fazer com que eles encontrem lugar na rotina continua sendo um desafio.









A pesquisa também mostra o valor da experiência presencial: 53% dos consumidores veem a livraria como um espaço para relaxar e explorar títulos sem pressa, enquanto 46% a associam à cultura e ao conhecimento. Na Feira, essa descoberta ganha outras possibilidades. Além de percorrer as bancas e folhear livros, o público pode conversar com livreiros, conhecer autores e encontrar obras que não procurava inicialmente.









Na Praça da Alfândega, o Monumento à Literatura, com as figuras de Mario Quintana e Carlos Drummond de Andrade, faz parte da paisagem que acolhe o evento e reforça a presença da literatura na vida cultural da cidade. A cada edição, a Feira renova o encontro entre livros e leitores, oferecendo uma oportunidade para que crianças, jovens e adultos se aproximem das obras e cultivem o hábito de ler mesmo depois que as bancas forem desmontadas.