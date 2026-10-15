Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEditorialEditorial

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 18:09

Garantir alimentos exige mais do que ampliar a produção

Card editorial

Card editorial

ARTE/JC
Compartilhe:
JC
JC
Os desafios enfrentados pela produção de alimentos vão além da necessidade de aumentar a produtividade. As mudanças climáticas e os custos de produção exigem soluções para garantir o abastecimento e o acesso da população à alimentação. Nesse contexto, o Dia Mundial da Alimentação, celebrado nesta sexta-feira (16), traz como tema “Inovar hoje para nutrir o amanhã”, destacando o papel da ciência e da tecnologia como aliadas em iniciativas de combate à fome e à pobreza.

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.