Brasil em busca da autonomia no setor de fertilizantes

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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 18:06
ARTE/JC
A dependência brasileira de fertilizantes importados é um tema estratégico para a economia nacional. Quarto maior mercado consumidor do insumo, atrás da China, Índia e Estados Unidos, o Brasil consumiu, no ano passado, 49,1 milhões de toneladas de fertilizantes. Desse total, 43,3 milhões foram importados, cerca de 88%.
Para um País com forte vocação agrícola, ampliar a produção interna significa reduzir vulnerabilidades diante de crises externas e oscilações de preços. É nesse cenário que ganha relevância o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes (Profert), sancionado na semana passada, com o objetivo de estimular investimentos e fortalecer um setor essencial para a competitividade do agronegócio.