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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 18:02

Os contrastes de um campo que ainda busca a recuperação

ARTE/JC
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A Expointer proporciona uma espécie de diagnóstico do agronegócio gaúcho. Quem visitou a feira neste ano se deparou com contrastes. De um lado, a força da genética, da inovação no campo e da agricultura familiar. Do outro, a preocupação de quem ainda tenta superar perdas e dívidas.

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