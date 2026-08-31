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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 18:09

A força econômica de empreender nas regiões periféricas

ARTE/JC
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A reportagem publicada na edição de segunda-feira no caderno Empresas & Negócios sobre o empreendedorismo nas periferias gaúchas mostra uma realidade que merece ser observada para além das histórias individuais. Os mais de R$ 12,5 bilhões movimentados por ano nessas áreas revelam uma economia que gera renda, trabalho e consumo no Estado, e que já não pode ser tratada como algo secundário.

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