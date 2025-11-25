Indicação Geográfica fortalece a tradição e a economia gaúcha

A concessão da Indicação Geográfica (IG) Erva-Mate Região de Machadinho marca um novo capítulo para os produtos tradicionais do Rio Grande do Sul. Além de ser o primeiro registro estadual para a erva-mate, o selo reconhece a ligação entre o produto, o território e um modo de fazer transmitido por gerações.

No Brasil, as IGs se dividem em duas categorias. A Indicação de Procedência (IP) destaca regiões cuja reputação foi construída ao longo do tempo. Já a Denominação de Origem (DO) é mais rigorosa e exige a comprovação de que as características do produto resultam diretamente das condições naturais e humanas daquele lugar.

Para obter o registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), os produtores precisam se organizar coletivamente, definir a área geográfica, estabelecer regras de produção e padrões de qualidade e apresentar documentos que comprovem a relevância histórica, cultural ou ambiental do produto. O processo costuma envolver associações, universidades e administrações locais, fortalecendo a governança regional.

O selo confere valor comercial ao diferenciar produtos pela origem, fortalece práticas tradicionais, estimula o turismo e impulsiona o desenvolvimento territorial. Para consumidores, representa uma garantia adicional de autenticidade; para produtores, significa reconhecimento e acesso a novos mercados.

O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior número de IGs no País. Além da erva-mate de Machadinho, o mapa gaúcho inclui vinhos do Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira, Monte Belo, Altos Montes, Farroupilha e da Campanha Gaúcha. Integram ainda esse conjunto o Doce de Pelotas, o Arroz do Litoral Norte Gaúcho, o Queijo Artesanal Serrano dos Campos de Cima da Serra, o Couro Acabado do Vale dos Sinos e a Carne do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional.

O avanço dessas certificações mostra como o Estado tem utilizado a IG como ferramenta para valorizar sua diversidade produtiva. Debates recentes sobre o queijo colonial, por exemplo, indicam que novas cadeias podem buscar o mesmo caminho. Mais do que um selo, a Indicação Geográfica consolida reputações, protege patrimônios culturais e amplia oportunidades de desenvolvimento. Ao reconhecer a erva-mate de Machadinho e outros produtos tradicionais, o Rio Grande do Sul reafirma a importância de unir identidade, qualidade e competitividade.