Dia Mundial do Diabetes alerta sobre riscos e prevenção

O Dia Mundial do Diabetes, celebrado nesta sexta-feira, 14 de novembro, busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Segundo estimativas da Federação Internacional de Diabetes, em 2024, eram 589 milhões de pessoas na faixa etária dos 20 aos 79 anos no mundo vivendo com a condição. No Brasil, são cerca de 20 milhões de pessoas vivendo com a doença, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).

O diabetes é causado pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue. O aumento dos níveis de açúcar no corpo pode causar problemas no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos e, em casos mais graves, levar à morte.

A doença divide-se em diferentes formas. O tipo 1 é uma doença autoimune com predisposição genética e é mais comum em crianças e adolescentes de 10 e 14 anos. Neste caso, é preciso utilizar insulina diariamente para regular os níveis de glicose no sangue. Já o tipo 2 é causado por fatores que podem ser controlados ao longo da vida, como sobrepeso, sedentarismo, má alimentação, triglicerídeos elevados e hipertensão.

Há ainda o diabetes gestacional, para a qual a idade acima de 35 anos é um fator de risco importante, e que apresenta ameaças tanto para a saúde da mãe quanto do bebê. A mulher com diabetes gestacional pode ter pré-eclâmpsia, hipertensão, excesso de líquido amniótico e problemas no parto em decorrência do tamanho aumentado do feto, além de desenvolver o tipo 2 da doença no futuro. A criança pode ter dificuldades nos casos de parto normal devido ao tamanho, além de sofrer hipoglicemia (queda do açúcar ao nascer), icterícia (pele amarelada), baixos níveis de cálcio no sangue, distúrbios respiratórios, risco de parto prematuro e morte.

À exceção do tipo 1, os demais tipos de diabetes (tipo 2 e gestacional) podem ser prevenidos ou controlados com hábitos saudáveis de alimentação, prática regular de atividades físicas, evitar o consumo de álcool e tabaco e outras substâncias. No caso das gestantes, adotar um estilo de vida saudável, com controle de peso, dieta balanceada e atividade física é essencial para reduzir o risco de diabetes na gravidez.

Além de um modo de vida equilibrado, a realização de exames rotineiros de sangue é essencial para prevenir e evitar as complicações da doença, já que o diabetes pode se manifestar inicialmente de forma leve. Neste Dia Mundial do Diabetes, o alerta se renova: prevenir é o melhor caminho para viver com mais saúde e bem-estar.