Cibersegurança, um ativo essencial para a economia digital

A digitalização da economia brasileira tem avançado em ritmo acelerado nos últimos anos. Das operações bancárias às compras on-line, diversas atividades cotidianas passaram a depender dos sistemas digitais. Essa transformação trouxe ganhos de eficiência, mas também expôs empresas e consumidores a um ambiente de risco crescente, marcado pela cibercriminalidade.

Diante da expansão do ambiente digital, o Brasil acabou se tornando um dos países com maior número de tentativas de fraude digital, de acordo com relatório da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), que aponta o aumento expressivo de ataques virtuais em território nacional. Os golpes mais comuns são o phishing (quando os criminosos enviam um link para roubar os dados dos usuários), a clonagem de contas em aplicativos de mensagem, links falsos de Pix e QR Codes adulterados.

Os impactos atingem tanto os consumidores quanto as empresas e instituições públicas. Os clientes são afetados pelas perdas financeiras e pelo roubo de informações pessoais. Do lado das empresas e instituições, os golpes cibernéticos podem acarretar a interrupção de operação, vazamento de dados e custos para compensar os prejuízos de consumidores e reforçar a segurança digital. No sistema financeiro, onde a digitalização facilitou diversos processos, a cibersegurança é essencial. Investimentos em criptografia avançada, monitoramento constante e protocolos de autenticação múltipla são imprescindíveis.

Levantamento da Febraban mostra que o setor bancário destina cerca de R$ 5 bilhões por ano em sistemas de Tecnologia da Informação (TI) para aprimorar a segurança nas transações financeiras. Entretanto, os golpes virtuais se renovam rapidamente. Já as pequenas e médias empresas, muitas vezes sem condições de manter uma estrutura técnica especializada, acabam por se tornar um dos alvos preferenciais dos ataques.