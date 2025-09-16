Brasil e os elevados índices de acidentes e mortes no trânsito

A Semana Nacional do Trânsito se inicia nesta quinta-feira (18) e busca conscientizar a população sobre a importância da segurança viária. Instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro, tem como objetivo mobilizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres em torno de atitudes responsáveis, lembrando que pequenas escolhas individuais podem salvar vidas.

O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) pretende reduzir em 50% os óbitos nas estradas e vias públicas até 2030. Mas os números seguem elevados. Segundo o Mapa da Segurança Pública 2025, realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com dados de 2024, 26.138 pessoas morreram no período devido a acidentes em rodovias federais, estaduais, ruas e avenidas de todo o País, alta de 8,94% em relação a 2023.

Nas rodovias federais, ocorreram 73.156 acidentes no Brasil no ano passado, resultando em 6.160 mortes e 84.526 feridos. No Rio Grande do Sul, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 5.206 acidentes com 4.592 feridos leves e 1.138 feridos graves, e 346 mortes. Em Porto Alegre, o trânsito também exige atenção: foram 14.853 acidentes em 2024, com 6.752 feridos e 84 mortes.

Reverter os elevados índices de acidentes, feridos e óbitos envolve atribuições do poder público, como melhoria na estrutura viária e ações de educação, e o cumprimento das regras pelos cidadãos. O DetranRS desenvolveu uma campanha sobre os perigos do celular ao volante. Durante a Semana Nacional do Trânsito, serão expostos veículos acidentados em pontos estratégicos do Estado como forma de alerta.

Preparar as futuras gerações de condutores e pedestres contribui para um trânsito mais seguro. Em Porto Alegre, o Circuito Infantil de Trânsito da Escola Pública de Mobilidade da EPTC, lançado nesta Semana do Trânsito, é exemplo de como os direitos e deveres nas vias podem ser ensinados desde cedo.

Além das perdas irreparáveis de vidas e do sofrimento das famílias, os acidentes de trânsito geram alto custo para a sociedade. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), os gastos do SUS com internações de vítimas de acidentes no Brasil somaram R$ 449 milhões em 2024. Os sinistros também geram custos com previdência, danos materiais e produtividade. Esses recursos poderiam ser destinados a outras áreas essenciais, mas são usados para atender demandas que poderiam ser evitadas com atitudes responsáveis e conscientização no trânsito.