Turismo gaúcho ganha novo impulso com projeto de trem

A implantação de uma linha férrea para transporte de passageiros entre Porto Alegre e Gramado é um importante marco para o avanço da mobilidade e do turismo no Rio Grande do Sul. A assinatura do contrato de adesão para o projeto ocorreu na semana passada, envolvendo o governo gaúcho e a empresa responsável pela construção, com investimento privado previsto de R$ 4,5 bilhões. A linha será implementada nos dois sentidos, passando por 19 municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, Vale do Sinos e Serra.

A iniciativa resgata um antigo sonho de ligar a Capital à Serra com rapidez e maior segurança. A distância mais curta entre Porto Alegre e Gramado é de 105 km via BR-116, com o tempo aproximado da viagem ficando em torno de duas horas. Com o transporte férreo, o trajeto será reduzido pela metade, caindo para uma hora.

Uma das principais reivindicações de empresários e moradores da Serra é resolver problemas logísticos. As estradas da região, com poucos trechos de pista dupla e áreas sujeitas a quedas de barreiras e bloqueios, além da neblina frequente, tornam o deslocamento de carro ou ônibus mais arriscado.

As viagens de trens de passageiros eram comuns no passado. A primeira ferrovia do Rio Grande do Sul foi inaugurada em 1874, inicialmente ligando Porto Alegre a São Leopoldo, e estendida até Novo Hamburgo em 1876. Nos anos seguintes, outras linhas surgiram no Estado para o transporte de passageiros e escoamento da produção agrícola e de outros produtos.

Os investimentos na construção de rodovias em todo o Brasil acabaram por enfraquecer o transporte férreo. No caso de Porto Alegre, a linha foi desativada no início da década de 1980, e o modal ferroviário no Estado ficou focado no transporte de cargas. Mais recentemente, passeios turísticos — como o Maria Fumaça e o Trem do Pampa — têm reavivado a memória das viagens sobre trilhos e encantado novas gerações.

A ligação férrea entre Porto Alegre e Gramado tem tudo para desenvolver ainda mais o turismo na região, ampliando o número de visitantes de outras cidades gaúchas e também de fora do Estado. Mas projetos desse porte exigem planejamento rigoroso, fiscalização, transparência e garantias de financiamento. A obra, prevista para ser realizada em cerca de seis anos, precisa ser acompanhada de perto para que o sonho da ligação sobre trilhos entre Capital e Serra não fique parado no tempo.