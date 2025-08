População mais longeva demanda políticas inclusivas

O Brasil vive uma mudança significativa no perfil da população, que está vivendo cada vez mais. Segundo os dados do Censo Demográfico do IBGE, mais de 15% dos brasileiros já têm 60 anos ou acima dessa faixa, o que corresponde a mais de 32 milhões de pessoas. A projeção é que esse número ultrapasse os 30% até 2050.

A expectativa de vida ao nascer, que era de 45 anos em 1940, passou para cerca de 77 anos em 2023, e vem crescendo a cada ano. A média do País é de cerca de 80 pessoas com 60 anos ou mais para cada 100 crianças de 0 a 14 anos, uma inversão significativa em relação às décadas anteriores, quando a população jovem era mais numerosa. Já o Rio Grande do Sul tem um índice mais expressivo ainda de envelhecimento, com 115 idosos para cada grupo de 100 crianças.

Mas, por mais desejável que seja alcançar a longevidade, há desafios diários enfrentados pelos idosos e suas famílias e para a sociedade como um todo. O aumento da população idosa pressiona o sistema de saúde, a previdência e as estruturas familiares. Não basta apenas viver mais, é preciso viver mais com qualidade, dignidade e autonomia.

Sendo assim, o novo perfil etário traz implicações diretas nas políticas públicas e requer adaptações para atender a essa parcela da população. Questões como mobilidade, acessibilidade e infraestrutura urbana não podem ser esquecidas, pois são o que possibilitam que os idosos possam se locomover com independência e segurança. Calçadas bem conservadas, sinalização adequada, transporte público acessível e travessias seguras são medidas essenciais para prevenir quedas e acidentes, promovendo uma cidade mais inclusiva e preparada para acompanhar o envelhecimento da população.

Além disso, o Brasil vê surgir um novo grupo: o dos centenários, que já somam mais de 30 mil pessoas, de acordo com o Censo. É o caso dos personagens retratados na série especial produzida pelo Jornal do Comércio "Os Centenários de Porto Alegre", que conta as histórias de três gaúchos que já passaram dos 100 anos.

A rede de amparo familiar, a rotina de atividades como fisioterapia ou outros exercícios para garantir a mobilidade e a boa alimentação são alguns dos segredos dos entrevistados na série do JC. Que o aumento da longevidade nos inspire a construir uma sociedade mais solidária, onde envelhecer seja sinônimo de respeito, cuidados e oportunidades para uma vida plena.