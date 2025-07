Centro Histórico de Porto Alegre resiste e busca se reerguer

O Centro Histórico de Porto Alegre, que por décadas foi o coração pulsante da cidade, hoje enfrenta o desafio de reconquistar seu protagonismo. A região já foi o principal polo de compras da Capital e teve papel marcante na vida cultural dos porto-alegrenses. Do footing que reunia a juventude na Rua da Praia aos áureos tempos dos cinemas de rua — como Victória, Carlos Gomes, São João, Cacique, Scala, Capitólio, Imperial e Guarany —, passando por museus, teatros, restaurantes e cafés movimentados, o Centro vibrava diariamente, inclusive aos finais de semana.

A chegada dos shopping centers, o desenvolvimento de outros bairros e, mais recentemente, a explosão do e-commerce e a pandemia, modificaram os hábitos de consumo. Aos poucos, a população e os empreendimentos se afastaram do Centro.

A enchente de maio do ano passado foi um novo golpe na região e reviveu o pesadelo da cheia de 1941. Na parte residencial, os moradores que permaneceram em casa ficaram dias sem água, luz e internet. Já os comerciantes tiveram prejuízos com o fechamento de lojas, perda de estoques e equipamentos. Apesar das medidas de auxílio, nem todos conseguiram se reerguer.

Mas, assim como o centenário Mercado Público — que já enfrentou duas enchentes e incêndios —, o Centro persiste na busca por recuperar o prestígio e a vitalidade de outrora. Nos últimos anos, diversas ações têm buscado reaproximar o público da região, envolvendo o poder público e a iniciativa privada.

A prefeitura tem investido na requalificação dos espaços, como a revitalização do Quadrilátero Central, que abrange obras na pavimentação de nove vias, entre outros reparos. Na semana passada, empresários e representantes de entidades do comércio se reuniram com a administração municipal para apresentar as dificuldades enfrentadas, dentre elas o aumento de ambulantes, sujeira e insegurança. O Executivo municipal anunciou o investimento de R$ 400 milhões em novas melhorias para a região.

A vocação gastronômica tem sido um dos pontos fortes para atrair novos negócios. Um empreendimento focado em gastronomia, coquetelaria e eventos imersivos receberá aporte de R$ 3 milhões e terá um skyglass com vista para o Guaíba, o que deve movimentar ainda mais a região.

Com planejamento, investimento e atenção de quem acredita no potencial urbano e afetivo do Centro, Porto Alegre poderá, enfim, ver seu coração histórico voltar a bater com força renovada.