Endividamento em alta acende alerta nas férias de julho

A chegada de julho traz a possibilidade de férias e uma pausa no cotidiano de estudos e trabalho para milhões de brasileiros. Dentre aqueles que podem desfrutar de alguns dias de descanso, há quem se programe para viajar, seja aproveitando destinos dentro do Brasil ou no exterior, ou até mesmo fazendo passeios e programações na própria cidade onde mora. Mas o que deveria ser um momento de descanso no meio do ano pode se transformar em uma dor de cabeça para muitas famílias, especialmente quando o lazer extrapola os limites do orçamento.

O Brasil vem enfrentando elevados índices de endividamento da população, que sofre os impactos dos reajustes de preços e da inflação, juros altos e renda em queda. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 78,2% das famílias brasileiras estavam endividadas em maio deste ano. Destas, 29,5% tinham contas em atraso, o que representa o maior nível de inadimplência desde outubro de 2023.