Invest RS amplia oportunidades de expansão do Estado

O Rio Grande do Sul deu um passo estratégico para atrair novos investimentos com a inauguração, nesta segunda-feira (23), de um escritório da agência de desenvolvimento Invest RS em São Paulo. Localizado no principal centro financeiro do Brasil, o novo espaço busca aproximar o Estado de grandes investidores nacionais e internacionais, ampliando a competitividade gaúcha e facilitando o diálogo com empresas, associações e entidades.

O escritório da Invest RS na capital paulista vai funcionar como uma vitrine para destacar o potencial do Rio Grande do Sul, apresentando as oportunidades em segmentos que ocupam papel relevante na economia gaúcha. São 12 áreas consideradas estratégicas, dentre elas a indústria automotiva e de máquinas agrícolas, celulose, silvicultura, fertilizantes, petroquímica, semicondutores, agronegócio, produtos de transição energética, serviços digitais, turismo e saúde.

A presença em São Paulo permite contato direto com grupos econômicos que concentram investimentos no Sudeste, mas demonstram interesse em expandir para outras regiões. Já na inauguração do novo escritório, dois projetos foram anunciados, ambos na área de semicondutores, com previsão de mais de R$ 1 bilhão em investimentos. A Tellescom Semicondutores assinou protocolo de intenções para instalar uma fábrica em Cachoeirinha, com investimento inicial de US$ 170 milhões. A unidade produzirá componentes eletrônicos voltados às indústrias automotiva e de telecomunicações. A Chipus firmou termo de cooperação para criar um centro de pesquisa e desenvolvimento de circuitos integrados, possivelmente na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A Invest RS foi implementada em 2023 para promover o desenvolvimento sustentável, fomentar a inovação e as novas economias, gerar emprego e renda e melhorar a competitividade. Os projetos viabilizados pela atuação da agência devem gerar mais de R$ 5 bilhões de investimentos e 4.466 empregos. Desde a criação da Invest RS, foram realizados 482 contatos com organizações, entidades, embaixadas e empresas. Há 32 projetos ativos e dez iniciativas com termo de engajamento.

A abertura de uma sede da Invest RS em São Paulo é uma ação eficaz para impulsionar a economia gaúcha, especialmente num momento em que o Rio Grande do Sul busca se reerguer das perdas causadas por eventos climáticos extremos, como as enchentes de maio de 2024 e as estiagens recorrentes. Iniciativas como essa fortalecem o ambiente de negócios e contribuem para a retomada do desenvolvimento.