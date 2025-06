Corpus Christi movimenta estradas e exige prudência

O Corpus Christi, comemorado na quinta-feira (19), é o último feriado prolongado do primeiro semestre de 2025. Muitos brasileiros terão a oportunidade de ter folga no trabalho na sexta-feira, esticando o descanso. A data costuma ser de intensa movimentação nas estradas, e, para quem vai viajar, é preciso ter atenção redobrada, evitando acidentes.

Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) referentes aos cinco dias do feriado de Corpus Christi em 2024 - contando a partir da véspera, na quarta-feira, até o domingo - foram 1.062 acidentes nas estradas federais, resultando em 82 mortes e 1.080 pessoas feridas. Os óbitos diminuíram em relação a 2023, quando foram 99 vítimas fatais nos acidentes, mas o número permanece elevado.

No Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha é o principal destino para quem quer viajar neste feriado, atraindo visitantes de outras cidades e também de fora do Estado. As estradas com as margens cobertas de folhas de plátanos, que ilustram os cartões postais da região, trazem os riscos de um traçado sinuoso e proximidade com penhascos. Além disso, a ocorrência de cerração e os períodos de chuva demandam maior cuidado dos motoristas.

Antes de viajar, é recomendável que os condutores consultem as condições das rodovias junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), responsável pelas rodovias estaduais, e Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atende às estradas federais. Muitos trechos apresentam sinalização comprometida, buracos, pistas estreitas e obras, algumas ainda em decorrência dos estragos causados pela enchente de maio de 2024.

Outra dica é fazer a revisão no carro antes de pegar a estrada, verificando as condições dos freios e pneus para evitar contratempos durante a viagem. Os motoristas também devem evitar fazer os deslocamentos à noite, quando a visibilidade fica reduzida e o cansaço pode afetar a atenção e o desempenho no volante.

A partir desta quarta-feira, as polícias rodoviárias intensificam as ações de fiscalização nas estradas, com reforço no efetivo e campanhas de conscientização. O objetivo é justamente promover um trânsito mais seguro, alertando os motoristas sobre a importância de respeitar os limites de velocidade e as condições das vias.

O feriado de Corpus Christi deve ser um momento de descanso e tranquilidade. Para quem for viajar, responsabilidade e prudência no trânsito são indispensáveis. Dirigir com cautela é um compromisso que salva vidas e garante que os momentos de lazer não se transformem em tragédia.