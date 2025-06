Dia Mundial do Doador de Sangue: um ato que ajuda a salvar vidas

Neste sábado, 14 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em homenagem aos doadores voluntários e com o propósito de conscientizar as pessoas sobre a importância da doação regular. A iniciativa é extremamente necessária no Brasil, diante dos baixos números de doações de sangue, colocando em risco a saúde da população.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, são coletadas anualmente cerca de 3,6 milhões de bolsas de sangue, número equivalente a apenas 1,8% de doadores entre os brasileiros. O ideal para atender a demanda necessária a pacientes de cirurgias, em tratamento médico e também a vítimas de acidentes que necessitam de uma transfusão é de 5,7 milhões de doações anuais.

Mas os pedidos para doadores com urgência feitos por bancos de sangue localizados em hospitais e hemocentros são frequentes, o que reforça o apelo por um maior engajamento entre a população. Com a chegada do inverno e durante as festas de fim de ano, Carnaval e outros feriados prolongados, as doações tornam-se mais escassas ainda, enquanto as doenças e outras fatalidades seguem acometendo as pessoas.

Como a doação de sangue é um ato voluntário, foram criados benefícios para incentivar a prática. Os direitos dos doadores podem variar de acordo com a legislação local. No Rio Grande do Sul, uma lei estadual de 2012 estabelece que as pessoas que são doadoras de sangue regulares podem usufruir de meia-entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer em locais públicos. Também é garantido um dia de licença remunerada a trabalhadores que apresentarem atestado médico comprovando a doação, com limite de uma vez por ano.

Não se pode esquecer os requisitos para ser um doador de sangue, como ter idade mínima de 16 anos(com consentimento dos responsáveis) e máxima de 69 anos (acima de 60 anos a pessoa já deve ter doado anteriormente), pesar no mínimo 50kg, estar com boa saúde e alimentado no dia da coleta, respeitar prazo mínimo de seis meses após fazer uma tatuagem, não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes, não fumar antes de doar, portar documento com foto e não ter doenças transmissíveis. Vale lembrar que todo o sangue coletado é testado antes de ser feita a transfusão, o que permite identificar doenças como HIV, hepatites B e C, sífilis, Chagas e outras.

Doar sangue é um ato simples da parte de quem doa, mas, além de ajudar a salvar vidas, representa uma prova de senso de coletividade.