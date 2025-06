A urgência das ações para preservar o meio ambiente

Nesta quinta-feira (5), é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972 com o intuito de conscientizar sobre a importância da preservação dos recursos naturais. A proteção dos ecossistemas é uma agenda urgente, sobretudo diante dos eventos climáticos extremos que têm assolado o planeta com maior frequência, e deve envolver uma atuação conjunta de entes públicos e sociedade civil.

Uma das formas de contribuir para a proteção dos recursos naturais é ampliar a implementação da economia verde, modelo que defende o desenvolvimento sustentável unido ao crescimento econômico, à preservação do meio ambiente e à inclusão social. O Brasil tem avançado nos últimos anos com diversas iniciativas neste sentido, e graças a sua biodiversidade, matriz energética limpa e capacidade agrícola pode liderar a transição para o desenvolvimento sustentável, gerando empregos, atraindo investimentos e protegendo a natureza.

Neste sentido, o País tem buscado a descarbonização, com meta de reduzir em 67% as emissões de gases de efeito estufa até 2035 em relação a 2005. O compromisso foi firmado em novembro do ano passado durante a Conferência do Clima (COP29), realizada no Azerbaijão. Entretanto, segundo o Observatório do Clima, o corte deveria ser de 92% nos próximos dez anos para que o Brasil possa liderar as ações de enfrentamento à crise climática.

A degradação do meio ambiente afeta não só a fauna e a flora como a vida de populações inteiras. A "conta" de uma mata devastada pode não chegar logo que as primeiras árvores são derrubadas, mas com o tempo a erosão do solo, a poluição do ar e a perda de biodiversidade serão sentidas.

O combate ao desmatamento na Amazônia e em biomas como o da Mata Atlântica, entre outros, ainda representam entraves às políticas de preservação do meio ambiente, sendo primordial reforçar as ações de fiscalização ambiental para evitar que esses ecossistemas sejam dizimados.

Outro ponto importante é a modernização da legislação ambiental brasileira, mas é necessário garantir que a celeridade não se sobreponha à proteção dos ecossistemas. O licenciamento precisa se manter um instrumento técnico, transparente e participativo, capaz de prevenir danos antes que eles ocorram.

Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, não podemos esquecer que já passou da hora de transformar os compromissos de preservação da natureza em ações concretas. O futuro do Brasil, e do planeta, depende disso.