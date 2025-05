Porto de Rio Grande bate recorde e reforça relevância

O desempenho recorde na movimentação de cargas no primeiro trimestre de 2025 no Porto de Rio Grande, o melhor registrado para o período em dez anos, comprova a sua importância para a economia gaúcha. De janeiro a março, foram 9,6 milhões de toneladas movimentadas, número que reúne o fluxo no terminal público e nos terminais privados. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a alta foi de 20,8%.

A carga em contêineres representou o maior volume registrado, com 2,3 milhões de toneladas, com destaque para o trigo, com 1,6 milhão de toneladas; adubos e fertilizantes, 1,2 milhão de toneladas e pasta de celulose, que teve a movimentação de 1 milhão de toneladas.

Para que a relevância do Porto de Rio Grande se consolide ainda mais entre os modais logísticos no Estado, é preciso intensificar as melhorias na estrutura do complexo e também no seu entorno. Uma das iniciativas é o investimento de R$ 437 milhões para a remoção de cerca de 12,5 milhões de metros cúbicos de sedimentos oriundos da enchente de maio de 2024, com recursos provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), iniciativa do governo do Estado. Antes da tragédia climática, a altura do canal era de aproximadamente 14 metros, caindo depois para 11 metros. Os resíduos depositados nos canais de acesso ao porto dificultam e trazem riscos à navegação, sendo empecilhos para a passagem de embarcações maiores.

O pleno desenvolvimento do Porto de Rio Grande passa também por outros modais. Para que as produções industriais e agrícolas gaúcha sejam exportadas, elas primeiramente devem ser transportadas até o terminal portuário. A principal rodovia de acesso ao terminal é a BR-392, que vai até o Norte do Estado.

O recente anúncio da empresa vencedora da concorrência para a realização do projeto executivo de engenharia da ponte entre os municípios de Rio Grande e São José do Norte representa importante avanço para a região. A ligação a seco entre as duas cidades vai ampliar as atividades do Porto de Rio Grande e melhorar a logística do complexo, permitindo a instalação de novos terminais em São José do Norte.

Além disso, a reativação da malha ferroviária no Estado e a integração com a hidrovia do Jacuí e Lagoa dos Patos são medidas essenciais para tornar o transporte de cargas mais barato, ágil e sustentável. A intermodalidade não é mais uma opção, mas uma exigência do comércio global.