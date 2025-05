Indústria gaúcha, o motor da retomada e do futuro do Estado

Neste domingo, 25 de maio, quando comemora-se o Dia da Indústria, voltamos o olhar para esta atividade que, ao longo dos anos, tem papel estratégico no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O setor faz do Estado uma referência e é uma das bases da geração de renda e empregos.

As indústrias instaladas no território gaúcho - seja as nascidas aqui ou que escolheram o Estado como local de operação - ultrapassam fronteiras levando seus produtos para além do Brasil. É o caso do polo calçadista no Vale do Sinos, dos setores metalomecânico, moveleiro e de vinhos, na Serra, e da indústria de celulose, na Região Metropolitana, entre outros tantos exemplos.

A indústria gaúcha também foi impactada pela tragédia climática de maio de 2024, com interrupção nos trabalhos em unidades fabris, perda de instalações, equipamentos e os problemas de logística decorrentes das enchentes. O episódio levou o setor a encerrar o ano passado com recuo de 0,4% no Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul. Apesar disso, o segmento se mostrou resiliente, retomando o funcionamento e se organizando para ajudar na reconstrução do Estado. A alta de 0,7% no quarto trimestre do ano passado já evidenciou uma melhora da atividade.

As indústrias gaúchas convivem com desafios permanentes que dificultam a sua expansão. Estradas deterioradas prejudicam o transporte de matéria-prima e mercadorias e aumentam custos; a elevada carga tributária reflete na competitividade; a burocracia atrasa processos e investimentos e a falta de mão de obra qualificada diminui a produtividade, reduzindo o desempenho das empresas. Entidades como a Fiergs e os diferentes sindicatos e associações ligados ao setor industrial têm um trabalho incansável junto ao poder público para acabar com esses problemas.

O setor industrial vem se empenhando em avançar em áreas como sustentabilidade e inovação por meio de parcerias com universidades e outras instituições, atento às tendências da Indústria 4.0 com a adoção de novas tecnologias, da robótica e de soluções de Inteligência Artificial (IA).

A indústria é essencial para a reconstrução e o futuro do Rio Grande do Sul. Mais que motores da economia, as empresas industriais geram emprego, renda e inovação, sustentando o desenvolvimento regional. Valorizar e fortalecer o setor é investir no crescimento do Estado e na superação dos desafios que ele enfrenta.