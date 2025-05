Gripe aviária no RS ameaça imagem sanitária do Brasil

A confirmação de um foco de gripe aviária em uma granja comercial do Rio Grande do Sul pela primeira vez na história é uma ameaça à imagem do Brasil no exterior no que se refere a cuidados sanitários. O caso registrado em um aviário de Montenegro onde eram produzidos ovos já tem consequências econômicas com a suspensão das exportações. Outro foco da doença, este em aves silvestres, foi confirmado no Zoológico de Sapucaia do Sul, interrompendo as visitações no local.

A gripe aviária é causada pela Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), com notificações em vários países. Nos Estados Unidos, o surto da doença neste ano levou ao abate de mais de 150 milhões de aves. A ação repercutiu no mercado global de alimentos, afetando a produção de ovos e elevando os preços.

O Rio Grande do Sul é o terceiro principal estado exportador da avicultura brasileira. A adoção de medidas de contenção como as que foram anunciadas ainda na sexta-feira (16), tanto pela prefeitura de Montenegro quanto pelos governos estadual e federal, mostra que as autoridades estão atentas para a importância de frear a propagação do vírus. O Ministério da Agricultura acionou um plano de contingência e decretou emergência zoossanitária na cidade por dois meses. A instalação de barreiras deve evitar que a doença chegue a outras propriedades da região, minimizando assim os prejuízos do setor.

O caso de gripe aviária é um baque para o setor. O primeiro quadrimestre de 2025 foi de alta nas exportações brasileiras, atingindo cerca de 1,837 milhão de toneladas de carne de frango. China, Coreia do Sul e União Europeia (UE) anunciaram ainda na sexta-feira a suspensão das exportações de frango do Brasil, como é de praxe nessas situações.

O próprio Ministério da Agricultura estendeu a medida a todos os países. A iniciativa deve contribuir para restaurar a imagem do País no exterior e possibilitar que os mercados sejam reabertos passado o período para controle da doença.

O governo também deve agir diante do temor que surge sobre a segurança de seguir se alimentando de frango e derivados. É importante esclarecer o que é a doença, suas formas de transmissão e riscos. A gripe aviária não é transmitida pela ingestão de carne de frango ou ovos e é rara em humanos. Já a disseminação de notícias falsas pode derrubar o consumo desses produtos no mercado interno e afetar ainda mais a economia do setor.