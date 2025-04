Empreendedorismo se consolida entre os brasileiros

Ter um "negócio próprio" tem cada vez mais se tornado uma realidade para os brasileiros. A taxa de empreendedorismo atingiu o maior nível no País no ano passado, com 33,4%, chegando a 47 milhões de pessoas. É o terceiro maior sonho dos brasileiros, ficando atrás apenas de ter a casa própria e viajar.

Segundo o Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor - GEM 2024), há mais confiança para começar um negócio próprio no Brasil e maior percepção de que é fácil empreender. A pesquisa, realizada em mais de 100 países, entrevistou 2 mil pessoas no Brasil e 58 especialistas no ano passado, e contribui para traçar um panorama do cenário do empreendedorismo ao redor do mundo.

Se inicialmente o empreendedorismo pode soar como a tábua de salvação diante do desemprego, por outro lado o seu crescimento vem se apoiando ao longo dos últimos anos em diversas iniciativas que contribuíram para o desenvolvimento e sobrevivência dos novos negócios. Entre elas estão a criação do Simples Nacional, regime tributário voltado às microempresas e empresas de pequeno porte; a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e a implementação do Microempreendedor Individual (MEI), que permitiram uma redução na informalidade e resultaram na geração de empregos.

Até entre os brasileiros que estão empregados formalmente, o desejo de empreender se faz presente (quase 50% expressa a vontade de ter um negócio próprio no futuro), refletindo as mudanças no mundo do trabalho.

O empreendedorismo está disseminado entre ambos os sexos, mas no ano passado as mulheres tomaram a frente, com maior participação tanto entre empreendedores iniciais quanto entre os estabelecidos. Neste sentido, medidas como as apresentadas pelo governo do Rio Grande do Sul recentemente, com a criação do Programa Mulher Empreendedora Chefe de Família e a regulamentação do Avança Mulher Empreendedora, devem contribuir ainda mais para que a população feminina gaúcha também atinja sua independência financeira por meio da formação, capacitação e acesso ao crédito, entre outros requisitos.

No Dia Mundial do Empreendedorismo, celebrado nesta quarta-feira (16), é importante saudar todos os empreendedores que contribuem para o desenvolvimento econômico e lembrar que medidas que facilitem o ambiente de negócios, entre elas a desburocratização, são essenciais para a continuidade dos avanços já obtidos.