O desempenho industrial e a economia gaúcha

O ano de 2024 terminou com uma grata surpresa para um dos principais pilares da economia do Rio Grande do Sul. O Índice de Desempenho Industrial fechou com alta de 0,6% em relação a 2023.

Após passar a maior parte do ano no terreno negativo devido à maior tragédia climática que o Estado já enfrentou, a indústria teve um resultado positivo que, contudo, não recompõe a enorme queda de 5,6% de 2023.

A expansão da atividade industrial ocorreu em 10 dos 16 segmentos pesquisados. A maior foi veio de veículos automotores (13,2%), móveis (8,7%) e equipamentos de informática e produtos eletrônicos (10,3%). Muito provavelmente devido às perdas com a enchente, uma vez que muitas famílias e empresas tiveram de recomeçar do zero.

Levando em consideração justamente as inundações, que obrigaram muitas fábricas a interromperem a produção e prejudicaram a entrega de insumos, o índice poderia ter surpreendido de forma muito mais positiva.

A mobilização pela reconstrução do RS e pela retomada da indústria veio com o apoio emergencial do BNDES, que mobilizou R$ 25,7 bilhões em 464 municípios gaúchos, entre junho e dezembro. Foram 8,6 mil operações de crédito, 5 mil operações de garantia e suspensão de pagamentos em 72 mil contratos no período.

Ainda assim, a dificuldade de acesso a crédito foi o grande obstáculo no último trimestre de 2024, segundo a Sondagem Industrial da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul.

A indústria vem fazendo sua parte para que 2025 seja um ano de superações. Em um cenário macro, na expectativa de dias melhores para o setor, os empresários aguardam mudanças na economia, sobretudo relacionadas à redução dos juros e ao valor do dólar, já que muitas matérias-primas são importadas.

Paralelamente, outro entrave ao desenvolvimento tem sido a falta ou o alto custo do trabalhador qualificado. A própria Fiergs tem buscado suprir essa lacuna por meio do programa Qualifica Indústria. Em 2025, serão 4 mil vagas em cursos de capacitação executados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS).

Igualmente em parceria com o Senai, o governo do RS anunciou em janeiro R$ 56 milhões para o Carretas do Saber, um programa de qualificação que prevê beneficiar 12 mil trabalhadores.

Ambas são importantes iniciativas para tornar a indústria gaúcha mais forte e competitiva. Somadas a uma expectativa de melhora no ambiente econômico, as ações possuem potencial para fortalecer o setor.