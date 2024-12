2025: ano de grandes investimentos no Rio Grande do Sul

As inundações que atingiram o Rio Grande do Sul em abril e maio deste ano causaram um impacto econômico de R$ 87 bilhões, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Foram meses de atividade econômica baixíssima, além de extensos prejuízos em infraestruturas públicas e privadas.

Passado o auge da crise, a economia começou a mostrar sinais de recuperação, impulsionada, principalmente, pelo aumento do consumo. Após queda acentuada na arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em maio e junho de 2024 - total de R$ 6,87 bilhões, menos R$ 1,04 bilhão diante dos R$ 7,91 bilhões previstos antes das inundações -, o montante voltou a crescer, batendo 16,2% em julho, agosto e setembro, em comparação com o mesmo período de 2023.

Igualmente, passado o período mais crítico, os meses que sucederam a tragédia climática foram marcados por diversos anúncios de investimentos recordes da iniciativa privada, que, somados aos aportes em infraestrutura pública, buscam colocar o RS no pleno caminho do crescimento.

Com o ambiente de negócios se fortalecendo, 2025 promete ser um ano de transformações. Um dos exemplos mais emblemáticos é Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

No município de 39.556 habitantes, durante a enchente, cerca de 32 mil tiveram que sair às pressas, e 100% da área urbana da cidade foi atingida pela água, sem exceção, além de boa parte da área rural. Agora, um aporte de R$ 3 bilhões - apenas na primeira etapa - da Scala Data Centers pretende dar o pontapé inicial, com a preparação do terreno, licenciamentos e estruturação da rede elétrica e demais insumos, em um empreendimento que abrigará uma "cidade de data centers" no município.

O investimento bilionário é visto como o início de um futuro marcado pela transição digital no RS e pela transformação da cidade em uma vitrine de atração de investimentos.

Outro empreendimento, esse no setor aeronáutico, busca desenvolver e expandir a operação aérea de aeronaves executivas e formar profissionais do setor. O investimento do Hub Aeronáutico Aero Eldorado é de R$ 35 milhões, podendo alcançar R$ 500 milhões na etapa final.

Os aportes anunciados em Eldorado são apenas exemplos do que esperar para o RS em 2025. Há muito mais, como o investimento bilionário da CMPC em Barra do Ribeiro, os projetos de diversificação da Gerdau em Charqueadas, as obras de expansão da unidade industrial da WEG em Gravataí, entre outras.