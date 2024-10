As expectativas de recuperação do comércio gaúcho

A chegada do calor e a proximidade de datas como a Black Friday e o Natal têm dado um novo ânimo ao comércio gaúcho. Os setores de vestuário, calçados e acessórios são os que têm expectativa de uma maior reação nas vendas.

O impacto das enchentes de maio no Rio Grande do Sul foi devastador, não só em termos de perdas humanas e financeiras, mas também no que diz respeito à infraestrutura vital para o funcionamento do comércio. O Estado possui em torno de 75 mil lojas que comercializam roupas, calçados e acessórios. As águas impactaram, de alguma forma, cerca de 12,5 mil delas.

Datas comemorativas como Dia das Mães e Dia dos Namorados, que costumam registrar vendas expressivas, acabaram passando quase em branco devido à tragédia. Apenas em maio, a estimativa de perdas com vendas chegou a R$ 2,4 bilhões.

Em maio já se sabia que a reconstrução do comércio seria um desafio a longo prazo, pois muitas empresas apresentavam problemas desde a pandemia e acabaram sofrendo um novo baque com a enchente. Em Porto Alegre, sobretudo as localizadas no Centro Histórico.

O cenário ainda permanece desafiador, mas o comércio está focado na reversão dos prejuízos. O Dia das Crianças, por exemplo, foi marcado pelo alto índice de manutenção nas vendas em relação a 2023. Para 42% dos lojistas as vendas se mantiveram, 17% afirmaram que venderam mais, e os demais venderam menos. O movimento, conforme o Sindilojas, gerou um ticket médio no valor de R$ 181,00.

Agora, quase seis meses após as enchentes que causaram perdas históricas e faltando pouco mais de 30 dias para a Black Friday - em 29 de novembro -, muitos consumidores já estão atentos aos preços e às oportunidades de compras. Uma pesquisa do Mercado Livre divulgada nesta semana apontou que 85% das pessoas pretendem ir às compras no País.

O RS está em quinto lugar entre os estados brasileiros em termos de movimentação financeira anual. Em 2023, o comércio gaúcho movimentou R$ 203,3 bilhões, representando 7% do volume total de vendas no varejo brasileiro.

Não é por acaso que, com a Black Friday cada vez mais próxima, aumenta também a expectativa do comércio físico em buscar formas de se aproximar do consumidor. E os esforços de comerciantes estão mais e mais voltados a engajar clientes em um mundo no qual as relações de consumo se dão cada vez de forma mais frequente no ambiente virtual.