A economia se fortalece com a volta do Salgado Filho

Aeroporto dos gaúchos, o Salgado Filho volta a receber pousos e decolagens nesta segunda-feira, após 170 dias sem operações na pista. Uma retomada que devolve parte da autoestima ao Rio Grande do Sul, ainda tão combalida pelas consequências das enchentes do fim de abril e início de maio.

A operação funcionará, nesta primeira etapa, com 70% de capacidade, mas colocará novamente o Estado na rota aérea nacional e, certamente, será um grande ativo para movimentar a economia nestes poucos mais de 60 dias que faltam para o encerramento de 2024.

Responsável por mais de 90% do tráfego aéreo no RS, o Aeroporto Internacional Salgado Filho teve que ser integralmente fechado em 3 de maio, quando as chuvas históricas que afetaram mais de 2,34 milhões de pessoas em 468 das 497 cidades do Estado, matando ao menos 183 pessoas, alagaram as pistas de pouso e decolagem e o terminal de passageiros.

No período sem operações, o principal terminal aeroportuário do RS tornou-se um ícone da devastação climática às infraestruturas gaúchas - pontes, rodovias, escolas e empresas tiveram perdas totais. Até a interrupção abrupta do funcionamento do terminal, em abril, o Salgado Filho registrou fluxo de 2,2 milhões de passageiros. Eram realizados em torno de 150 pousos e decolagens por dia.

É indiscutível as perdas no RS, com destaque para os setores de turismo e eventos - e para a malha aeroviária nacional como um todo - com desvio de voos a outras cidades e até para fora do Estado. Nesta segunda-feira, os primeiros 71 voos irão conectar Porto Alegre a São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília, atendendo cerca de 9 mil pessoas.

O retorno da operação, juntamente com os reforços anunciados para a aviação regional, certamente darão um novo impulso à retomada da economia gaúcha. Além de melhorias nos aeroportos de Torres e Canela, que receberão R$ 11 milhões e R$ 8 milhões em investimentos, respectivamente, Caxias dos Sul terá um novo aeroporto, com montante federal de R$ 170 milhões. São três grandes notícias que, somadas à abertura do Salgado Filho, irão propiciar maior competitividade ao RS.

Já era mais do que urgente que a maioria dos voos comerciais não ficasse restrita à Capital, sob o risco de que tragédias climáticas como a que ocorreu em abril e maio, ou outra situação excepcional, levassem novamente ao isolamento do Estado. A reabertura do Salgado Filho é uma conquista para todos os gaúchos, para o turismo e para a economia.