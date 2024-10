O Brasil e o combate à insegurança alimentar no mundo

Em 2024, o mundo bateu a marca populacional de 8,1 bilhões de pessoas. No ano passado, cerca de 2,3 bilhões enfrentaram insegurança alimentar moderada ou grave, conforme a Organização das Nações Unidas (ONU). No Brasil, eram 8,7 milhões.

Fornecer alimentos em quantidade e qualidade a esse contingente tem sido uma das tarefas mais complexas da contemporaneidade. Neste 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, é oportuno que se faça uma reflexão sobre o tema escolhido pela ONU para a campanha de 2024 contra a fome e a pobreza no mundo: "Direito aos alimentos para um futuro e uma vida melhores".

Um futuro no qual o Brasil pode e deve desempenhar um papel de destaque. Hoje, o País é responsável por produzir uma quantidade de alimentos que atende a 800 milhões de pessoas em todo o mundo - em torno de 10% da população do planeta. E deve continuar ampliando sua contribuição para o abastecimento mundial a ponto de se tornar o maior exportador de grãos em nível mundial, superando os Estados Unidos (1° no ranking).

Um cálculo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) mostrou que, em 2020, a agricultura brasileira atendeu a cerca de 212 milhões de brasileiros e que os produtos agrícolas nacionais chegaram a mais 560 milhões de habitantes de outros países por meio da exportação de grãos. Um destaque no abastecimento nacional é a agricultura familiar, que hoje responde por cerca de 70% do que é consumido.

O mesmo levantamento dá um panorama do potencial brasileiro. De 2011 a 2020, a produção de grãos cresceu 5,33% ao ano, enquanto a do mundo, em 2,03% ao ano. Ou seja, o crescimento foi mais do que o dobro.

O braço de Alimentação e Agricultura da ONU estima que a produção de alimentos precise aumentar 70% até 2050 para atender à demanda do crescimento populacional - de 9 bilhões de pessoas - e das alterações climáticas. Fator esse que pode levar à redução da produção agrícola, por exemplo, em 30% na África e 21% na Ásia.

Um dos fatores que coloca o Brasil em uma situação privilegiada é a grande quantidade de terras aráveis disponíveis. Nos EUA, por exemplo, áreas para agricultura estão praticamente esgotadas.

Os números de produção mostram a evidente vocação do Brasil para alimentar o mundo e em se tornar uma exemplar referência de economia baseada em recursos naturais. O que falta ao País é melhorar logística, infraestrutura e manejo de questões ambientais.