O 20 de Setembroe o orgulho de ser gaúcho

No 20 de Setembro de 2023, o Rio Grande do Sul passava pelas maiores cheias dos últimos anos. Os gaúchos residentes em ao menos 105 municípios ainda se recuperavam da tragédia de duas semanas antes, sobretudo no Vale do Taquari. Neste ano, mais uma vez, estão se recuperando, agora das devastadoras cheias de quatro meses atrás - que atingiram 95% dos 497 municípios -, e mostrando, novamente, que a resiliência é uma característica indissociável do povo gaúcho.

Em 2024, além de celebrar os valores, as tradições e a história do povo gaúcho, marcado por revoluções e pela defesa das fronteiras do Sul do País, o 20 de Setembro será uma data de homenagens aos que perderam a vida na tragédia e àqueles que ajudaram a salvar vidas, formando a maior corrente de solidariedade já vista no RS. Uma onda de apoio que deixou ainda mais latente o orgulho de ser gaúcho.

Será uma data de celebração aos voluntários, muitos anônimos, que foram fundamentais para que tantas pessoas fossem resgatadas de cidades totalmente inundadas. O Desfile Farroupilha, nesta sexta-feira - cancelado no ano passado por causa das enchentes -, contará com a presença de alguns dos voluntários e agentes públicos que ajudaram nos resgates.

E é nesse contexto de reconstrução e retomada que a Chama Crioula, símbolo maior da coragem, união e amor do gaúcho por sua terra, adquire ainda mais relevância. A Chama percorreu o Estado, partindo de Alegrete, na Fronteira Oeste, em 18 de agosto, e chegou ao candeeiro do Palácio Piratini no dia 14 de setembro ao toque do Clarim da Vitória.

Em agosto, a Chama foi reconhecida pelo governo do Estado como símbolo da cultura regional gaúcha e patrimônio cultural imaterial do RS. Agora, está guarnecida no 42° Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, onde fica até o dia 22.

Todos os 187 piquetes presentes nesta edição, cujo foco é justamente a solidariedade, estão arrecadando alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene e itens elétricos e domésticos para as pessoas atingidas pelas enchentes de maio. Qualquer ajuda representa uma enorme diferença para quem perdeu tudo na tragédia.

Neste 20 de Setembro, nada é mais oportuno e significativo do que olhar para o brilho da Chama Crioula, uma fonte de coragem, e resgatar seu simbolismo, reforçando a determinação dos gaúchos em recuperar o Estado.